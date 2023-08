Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Unfallflucht: Männlicher Verkehrsteilnehmer entfernt sich nach Verkehrsunfall

Rees (ots)

Am Dienstag (1. August 2023) kam es gegen 17:25 Uhr an der Reeser Landstraße / Grüttweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 28-jährige Frau aus Kevelaer befuhr mit ihrem grauen Renault Captur von der Rheinbrücke kommend die B67 in Fahrtrichtung Emmericher Landstraße. Verkehrsbedingt kam die Frau im Kreuzungsbereich des Kreisverkehr B67 / Emmericher Landstraße zum Stehen. Ein Verkehrsteilnehmer, welcher sich hinter der Frau befand, fuhr in diesem Moment auf den Wagen der 28-jährigen auf. Durch die Kollision wurde die Heckstoßstange des Renault Captur beschädigt. Der männliche Unfallverursacher, welcher in einem grauen Audi A4 unterwegs gewesen war, sowie die 28-jährige Frau aus Kevelaer fuhren dann in den Grüttweg in Fahrtrichtung Esserden. Von dort entfernte sich der Unfallverursacher in Fahrtrichtung Esserden, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Die Frau konnte den Fahrer des grauen Audi A4 wie folgt beschreiben:

- männlich - ca. 20 bis 30 Jahre alt - graues T-Shirt - kurze dunkle-blonde Haare - dünnes Gesicht

Im Rahmen der Ermittlungen konnten bereits Zeugen durch die Polizei vernommen werden. Um weitere Informationen über die Unfallflucht zu gewinnen, bitte die Polizei darum, dass sich Zeugen bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 melden. (pp)

