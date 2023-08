POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht: Grauer Golf auf Parkplatz beschädigt worden

Emmerich am Rhein (ots) - Am Dienstag (1. August 2023) kam es in der Zeit zwischen 07:50 Uhr und 09:15 Uhr an der Agnetenstraße in Emmerich zu einer Unfallflucht. Der 63-jährige Halter eines VW California hatte seinen Wagen auf dem Krankenhausparkplatz abgestellt gehabt und musste nach seiner Rückkehr zum Wagen, Beschädigungen am rechten Heck feststellen. Die oder ...

