POL-PPMZ: Mainz - Bretzenheim Aggressive Ladendiebe

Mainz - Bretzenheim (ots)

Am Montagabend, gegen 19:00 Uhr wurden Polizeibeamte zu einem Supermarkt in der Haifa-Allee in Mainz-Bretzenheim gerufen. Es hatte sich ein Mitarbeiter des Marktes gemeldet, da zwei aufgegriffene Ladendiebe sehr aggressiv reagierten. Im Rahmen einer Kontrolle konnte bei dem 40-jähriger Mainzer und dem 24-jähriger Wohnsitzlosen diverses Diebesgut, in Form von alkoholischen Getränken aufgefunden werden. Gegenüber den beiden stark alkoholisierten Männern wurde ein Hausverbot für den Markt sowie ein Platzverweis für das gesamte Einkaufszentrum ausgesprochen.

Da die Diebe bereits im Vorfeld durch aggressives Verhalten aufgefallen waren und es gegen 22:45 Uhr zu einer erneuten Straftat kam, wurden die Männer schließlich in polizeilichen Gewahrsam genommen.

