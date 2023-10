POL-PPMZ: Mainz - Mombach Aufmerksamer Zeuge meldet betrunkenen Fahrer

Mainz - Oberstadt (ots) - Am 07.10.2023 kam es unmittelbar nacheinander zu zwei Bränden an Müllsäcken sowie einer Mülltonne in der Mainzer Oberstadt. Die Berufsfeuerwehr hatte gegen 02:35 Uhr mitgeteilt, dass in der Straße "Am Rodelberg" gelbe Abfallsäcke angesteckt worden waren. Das Feuer war auf einen angrenzenden Altglascontainer übergegangen, wodurch ein Schaden im niedrigen dreistelligen Bereich entstand. ...

