Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Oberstadt Zwei Brände in der Mainzer Oberstadt

Mainz - Oberstadt (ots)

Am 07.10.2023 kam es unmittelbar nacheinander zu zwei Bränden an Müllsäcken sowie einer Mülltonne in der Mainzer Oberstadt. Die Berufsfeuerwehr hatte gegen 02:35 Uhr mitgeteilt, dass in der Straße "Am Rodelberg" gelbe Abfallsäcke angesteckt worden waren. Das Feuer war auf einen angrenzenden Altglascontainer übergegangen, wodurch ein Schaden im niedrigen dreistelligen Bereich entstand.

Wenige Minuten nach der ersten Meldung ging eine weitere Brandmeldung in der Augustusstraße ein. Hier meldete ein Hausbesitzer, dass seine 120L Restmüll-Tonne brennt. Durch die große Hitzeentwicklung verformte sich die Kunststoffverkleidung der angrenzenden Garage. Nachdem bereits die eingesetzten Polizeibeamten mit Hilfe eigener Feuerlöscher die Flammen eingedämmt hatten, wurde der Brand von der Feuerwehr wenig später gelöscht.

Inwieweit die beiden Brände im Zusammenhangen stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

