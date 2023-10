POL-PPMZ: Mainz - Bahnhofsviertel Aggressiver Busfahrgast

Nieder-Olm (ots) - Am Samstagmittag gegen 14 Uhr kam es in Nieder-Olm an der Kreuzung Pariser Straße / Ingelheimer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Autofahrer. Zunächst warteten beide Verkehrsteilnehmer in den gegenüberliegenden Straßen an der roten Ampel bis diese auf grün umsprang. Als sich der Fahrradfahrer nach dem fast ...

mehr