POL-PPMZ: Mainz - Innenstadt Fahrraddiebstähle in Mainzer Innenstadt

Mainz - Innenstadt (ots)

Am Zeitraum vom 04.10.-07.10.2023 wurden in der Unteren Zahlbacher Straße sowie dem Xaveriusweg insgesamt sechs Fahrräder gestohlen.

Im Xaveriusweg waren die Täter in eine abgeschlossene Fahrradgarage des Wohnhauses gelangt. Sie entwendeten ein Rennrad, welches mittels Schloss gesichert war. In der Unteren Zahlbacher Straße waren die Räder in der Tiefgarage eines Wohnkomplexes abgestellt wurden und mit Schlössern versehen gewesen. Offenbar hatten sich die Täter Zugang zur Tiefgarage verschafft und die Schlösser der Fahrräder aufgebrochen und sogar am Tatort zurückgelassen.

Bei einem weiteren Kinderfahrrad in der Unteren Zahlbacher Straße war bereits das Schloss aufgebrochen worden, aber das Fahrrad in der Tiefgarage zurückgelassen worden. Ob sich die unbekannten Täter gegen die Mitnahme entschieden oder bei der Tatausführung gestört wurden, ist unklar.

Die eingesetzten Beamten sicherten alle Spuren am jeweiligen Tatort und leiteten weitere Ermittlungen ein.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

