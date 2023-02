Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Schranke angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat am Dienstag (14.02.2023) eine Schranke und das dazugehörige Steuersystem an der Nordstraße in Beckum angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.

Wir bitten den Schadensverursacher und weitere Zeugen sich bei der Polizei in Beckum zu melden, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell