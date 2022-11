FW-F: Wohnungsbrand in Sachsenhausen

Frankfurt am Main - Sossenheim (ots) - Am Freitagnachmittag (04.11.2022) brannte es in einem Heizungsraum eines Mehrfamilienwohnhauses in Sossenheim. Der erste Notruf ging gegen 16:40 Uhr in der Zentralen Leitstelle der Feuerwehr Frankfurt ein. Die nur kurze Zeit später in der Carl-Sonnenschein-Straße eintreffenden Einsatzkräfte stießen auf dunkle Rauchwolken aus den Kellerfenstern des dreigeschossigen Wohnhauses. Die ...

mehr