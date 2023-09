POL-PDLU: Betrunken mit dem Auto vom Wurstmarkt zurück nach Schifferstadt

Mutterstadt (ots) - Am Samstagnachmittag geriet ein Flugschüler mit seinem Kleinflugzeug in große Nöte: Der Motor seines Flugzeuges fiel kurz nach dem Start aus, sodass er auf einem abgeernteten Maisfeld im Bereich "In der Hartkirch" notlanden musste. Glücklicherweise wurde hierbei werde jemand verletzt noch wurde am Flugzeug oder dem Acker etwas beschädigt. ...

