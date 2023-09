Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mit getuntem Roller Unfall verursacht

Schifferstadt

Am 15.09.2023 gg. 19:45 Uhr fiel einer Funkstreife der Polizeiinspektion Schifferstadt ein Motorroller ohne Licht und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit im Bereich Am Mönchhof auf, zudem trug der Fahrer keinen Helm. Er sollte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, flüchtete jedoch rücksichtslos durch eine Engstelle, sodass der Streifenwagen nicht folgen konnte. Ca. zehn Minuten später verursachte der Rollerfahrer einen Verkehrsunfall an der Kreuzung Jägerstraße/Klappengasse: Er kollidierte dort mit einem kreuzenden Pkw und kam zu Fall, verletzte sich hierbei auch. Der Fahrer, ein 17-Jähriger aus Schifferstadt, versuchte hiernach, das Versicherungskennzeichen von seinem Roller abzureißen, um damit zu flüchten und seine Identität so zu verschleiern. Ein Unfallzeuge wollte den jungen Mann daran hindern, wurde sodann von ihm attackiert und leicht verletzt. Im Anschluss flüchtete der Rollerfahrer zu Fuß - das Kennzeichen verblieb am Roller. Während der Unfallaufnahme kehrte der jugendliche Täter zusammen mit seinem Vater zur Unfallstelle zurück und räumte seine Beteiligung ein. Weiter erklärte er, dass der Roller deutlich schneller fahre als 25km/h und er den hierfür benötigten Führerschein nicht besitze. Gegen den jungen Mann wurden Ermittlungen wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens - Flucht vor der Polizei, Straßenverkehrsgefährdung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verkehrsunfallflucht sowie verschiedener Ordnungswidrigkeiten eingeleitet. Der Roller wurde sichergestellt.

