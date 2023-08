Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Kennzeichendiebstahl mit anschließendem Tankbetrug

Reinsfeld und Hermeskeil (ots)

Durch bislang unbekannte Täter kam es am heutigen Tag zunächst zu einem Kennnzeichendiebstahl auf dem Mitfahrerparkplatz in Reinsfeld an der Hunsrückhöhenstraße. Hier wurden von einem dunkelgrauen VW Golf beide Kennzeichen entwendet. Die Fahrzeugführerin hatte ihren Pkw dort gegen 06.30 Uhr geparkt. Um 16.11 Uhr waren die gestohlenen Kennzeichen an einem dunklen Kombi montiert und die Insassen betankten den Wagen an der ESSO-Tankstelle in Hermeskeil und verließen die Tankstelle ohne die Tankrechnung zu begleichen mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung Trier.

Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Hermeskeil, Tel. 06503/9151-0 oder per E-Mail an pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell