POL-PDTR: Die Wochenendbilanz der Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Schweich (ots) - Am Samstag, den 26.08.2023, zwischen 14 Uhr und 23:30 Uhr, wurde von einem in der Bahnhofstraße in Schweich abgestellten E-Bike der Akku entwendet. Die Schadenshöhe beträgt ca. 80 Euro. Zeuginnen und Zeugen des Vorgangs werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06502-9157-0, mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Schweich Telefon: ...

mehr