Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Diebstahl aus Pkw - Täter gestellt

Meschede (ots)

Am Samstag, 24.06.23, 20.55 Uhr wurde ein Diebstahl aus einem Pkw auf dem Parkplatz der B 55 am Hennesee in Höhe Enkhausen gemeldet. Ein Angler, welcher fußläufig auf dem Weg zu seinem Auto war, konnte im Nahbereich seines Pkw eine männliche Person beobachten, zudem eine weitere Person, welche bereits in seinem Pkw saß. Durch die Störung bei der Tatausführung flüchteten die beiden Personen zu Fuß vom Tatort. Die Täter wurden im Zuge der Fahndung angetroffen und vorläufig festgenommen.

