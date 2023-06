Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem LKW

Bestwig (ots)

Am Freitag kam es um 13:25 Uhr auf der L776 zwischen Nuttlar und Rüthen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Kradfahrer aus Niedersachsen wollte einen Pkw mit Anhänger überholen und übersah den entgegen kommenden Lkw. Bei dem Zusammenstoß kam der Motorradfahrer zu Fall und in einem Grünstreifen neben der Straße zum Liegen. Bei dem Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und mit einem RTW in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht. Für die Unfallaufnahme wurde die Strecke zwischenzeitlich komplett gesperrt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit.

