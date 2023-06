Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Flucht nach Unfall zwischen Motorrad und Fahrrad

Meschede (ots)

Am Montag gegen 6:45 Uhr befuhr ein 28-jähriger Motorradfahrer die K 13 von Wildshausen in Richtung Freinohl, als er beabsichtigte einen Fahrradfahrer zu überholen. Im gleichen Moment bog der Radfahrer unvermittelt nach links ab und kollidierte mit dem Motorrad, sodass der Radfahrer stürzte. Als der 28-jährige Arnsberg drehte, um nach dem Radfahrer zu sehen, flüchtete dieser. Der Flüchtige soll auf einem orangenen Mountainbike in Richtung eines Trampelpfades gefahren sein. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

