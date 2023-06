POL-HSK: Betrug

Schmallenberg / Meschede (ots) - Am Mittwoch gegen 18:50 Uhr wurden die Rettungskräfte zu einer Schlägerei in die Weststraße nach Schmallenberg gerufen. Nach derzeitigem Kenntnisstand waren vier Personen an der Schlägerei beteiligt. Aus bislang ungeklärten Gründen haben sich die Jugendlichen im Alter von 14 bis 16 Jahren aus Meschede und Schmallenberg geschlagen. Ein 14-jährige Mescheder setzte ein Pfefferspray ...

