Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schlägereien unter Jugendlichen

Schmallenberg / Meschede (ots)

Am Mittwoch gegen 18:50 Uhr wurden die Rettungskräfte zu einer Schlägerei in die Weststraße nach Schmallenberg gerufen. Nach derzeitigem Kenntnisstand waren vier Personen an der Schlägerei beteiligt. Aus bislang ungeklärten Gründen haben sich die Jugendlichen im Alter von 14 bis 16 Jahren aus Meschede und Schmallenberg geschlagen. Ein 14-jährige Mescheder setzte ein Pfefferspray ein. Vor dem Eintreffen der Beamten flüchteten alle Beteiligten. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten alle Jugendlichen angetroffen werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Am Mittwoch gegen 20:45 Uhr wurden die Beamten zu einer weiteren Schlägerei in die Ruhrstraße nach Meschede gerufen. Aus bislang ungeklärter Ursache gingen mehre Jugendliche aufeinander los und schlugen sich. Als die Beamten eintrafen, war die Auseinandersetzung bereits beendet und laut Zeugenaussagen, waren die Haupttäter bereits geflüchtet. Eine sofort eingeleitet Fahndung verlief negativ. Wie viele Personen an der Schlägerei beteiligt waren, ist derzeit unklar. Die im Umfeld stehenden Personen wurden durch die eingesetzten Beamten überprüft. Die Jugendlichen waren zwischen 12 und 17 Jahren alt und kamen aus Meschede und Bestwig. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

