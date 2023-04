Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Haltestellenhäuschen beschädigt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Im Rahmen der Streifentätigkeit fiel Beamten der Polizei Saale-Holzland am Mittwochabend ein beschädigtes Haltestellenhäuschen am Busplatz in Eisenberg auf. Eine Anzeige wurde aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell