LPI-J: Zwei Mal nicht der eigene

Jena (ots) - Mittwochmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Erlanger Allee. Eine 61-jährige Fahrerin eines Pkw VW kam, ohne bekannte Gründe, von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Sowohl am Fahrzeug als auch am Baum entstand Sachschaden. In Folge des Aufpralls verletzte sich die Frau leicht und musste medizinisch versorgt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

