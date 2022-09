Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Cuxhaven (ots)

Schiffdorf-Whedel. Am gestrigen Dienstag (20.09.2022) versuchten bislang unbekannte Täter in der Zeit von ca. 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Altluneberger Straße in Whedel einzubrechen. Hierbei blieb es jedoch beim Versuch, ein Eindringen in das Gebäude fand nicht statt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu melden.

