Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen-Schura/ Lkr. Tuttlingen) Einbruch in Traktorenschuppen mit hohem Schaden

Trossingen-Schura (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in einen Traktorenschuppen in der Weigheimer Straße in der Nacht von Montag auf Dienstag. Ein unbekannter Täter öffnete gewaltsam eine verriegelte Schiebtür der Halle und gelangte so in die Innenräume. Von insgesamt vier landwirtschaftlichen Maschinen der Marke John Deere klaute der Einbrecher aus den Fahrerkabinen jeweils die Positionsempfänger samt den SIM-Karten, die mit einem Klickschalter am Dach verriegelt waren. Anschließend flüchtete der Einbrecher mit seiner Beute aus dem Schuppen. Der Schaden beläuft sich auf eine Höhe von über 28.000 Euro. Die Polizei in Trossingen hat die Ermittlungen aufgenommen, und bittet Zeugen, denen in der Nacht Verdächtiges im Bereich der Weigheimer Straße aufgefallen ist, sich mit unter der Telefonnummer Tel. 07425 3386-6 zu melden.

