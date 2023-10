Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Mombach Einbruch in Mombacher Pizzeria

Mainz (ots)

Am gestrigen Vormittag, gegen 09:41 Uhr meldete ein Zeuge, dass in eine Pizzeria in der Straße "Auf der Langen Lein" eingebrochen wurde. Er war darauf aufmerksam geworden, weil ein Fenster offen stand. Im Rahmen der Tatortaufnahme durch Beamte des Kriminaldauerdienstes ergaben sich Hinweise auf einen unbekannten Täter, der zw. 2:16-2:20 Uhr u.a. Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich entwendete. Es wurden Spuren gesichert.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

