Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Vier Einbrüche am Wochenende in Trittau

Ratzeburg (ots)

02. Oktober 2023 | Kreis Stormarn - 29. - 30.09.2023 - Trittau

Am vergangenen Wochenende ist es in Trittau zu mehreren Wohnungseinbrüchen gekommen. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen.

Im Zeitraum von Freitag (29.09.2023), 06.45 Uhr, bis zum Samstag (30.09.2023), 00.45 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Schäferbach".

In ein weiteres Objekt in der Straße "Billredder" drangen Einbrecher in derselben Nacht ein. Sie verschafften sich durch die gewaltsam geöffnete Terrassentür Zugang zum Einfamilienhaus. Die Tat fiel am Samstag gegen 06.30 Uhr auf.

Freitagabend (29.09.2023) zwischen 21.10 Uhr und 22.45 Uhr drangen in der "Berliner Straße" Unbekannte auf noch nicht geklärter Weise in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchten dort sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen.

In der "Rausdorfer Straße" drang am 29.09.2023, gegen 23.30 Uhr, ein unbekannter Täter durch ein auf Kipp stehendes Fenster in ein Einfamilienhaus ein. Während dieser nach Wertgegenständen suchte, überraschte ihn eine Hausbewohnerin, so dass er sofort die Flucht ergriff. Der Unbekannte war von kleiner Statur, dunkel gekleidet und trug einen schwarzen Kapuzenpullover.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Telefonnummer 04102/809-0 um sachdienliche Hinweise.

