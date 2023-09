Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Versuchter Einbruch in Reihenhaus - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

27. September 2023 | Kreis Stormarn - 27.09.2023 - Bargteheide

Gestern Vormittag (27. September 2023) kam es in der Stormarner Straße in Bargteheide zu einem versuchten Einbruch in ein Reihenhaus.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand versuchten unbekannte Täter in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr die Wohnungseingangstür eines Reihenhauses gewaltsam zu öffnen. Der oder die Täter gelangten nicht ins Haus. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer: 04102/ 809-0 entgegen.

