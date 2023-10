Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Diebstahl

Stadthagen (ots)

(bae)Am 14.10.2023 gegen 10:00 Uhr kam es in einem Lebensmittelmarkt in Stadthagen zu einem Diebstahl. Einem 72-jährigen Stadthäger wurde eine Geldbörse entwendet. Diese hatte er in einer Umhängetasche, die wiederum in seinem Einkaufswagen lag. Als der Stadthäger kurz unaufmerksam war, konnte die Geldbörse unbemerkt entwendet werden. In ihr befanden sich diverse Kreditkarten, sowie Papiere und Bargeld. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang darum, Wertsachen nicht im Einkaufswagen abzulegen, auch nicht in Taschen oder Körben. Man kann seine Sachen nicht ununterbrochen im Blickfeld behalten, wenn man Waren aus den Regalen nimmt, ist man kurz abgelenkt. Selbst eine Zeitspanne von wenigen Sekunden reichen den Tätern aus um Wertsachen zu entwenden. Sicherer ist es, Wertgegenstände dicht am Körper, am besten in Innentaschen mitzuführen. Handtaschen sollte man, geschlossen, bei sich behalten und am besten an der Körpervorderseite tragen. Diese Hinweise gelten auch, wenn man in Geschäften Kleidung oder Schuhe anprobiert, verlieren sie dabei nie ihre Wertsachen aus dem Blick!

