Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Briefkasten an Haus von Parteibüro beschädigt

Gelsenkirchen (ots)

Unbekannte Täter haben an einem Mehrfamilienhaus an der Munckelstraße in der Altstadt, in dem auch das Wahlkreisbüro der CDU liegt, einen Briefkasten beschädigt. Dabei rissen die Täter den Briefkasten in der Zeit von 18 Uhr am Samstagabend, 7. Oktober 2023, bis um 9.30 Uhr am Sonntagmorgen, 8. Oktober 2023, aus dem Mauerwerk. Entwendet wurde ersten Erkenntnissen nach nichts. Am Folgetag meldete ein Zeuge den Vorfall der Polizei, die im Anschluss ein Ermittlungsverfahren einleitete. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, melden sich mit Hinweisen bitte beim zuständigen Staatsschutz unter 0209 365 8501 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell