Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fernseher durch Wohnungsfenster geworfen - Festnahme

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag dem 06.Oktober 2023 gegen 17.47 Uhr wurde die Polizei zu einem Randalierer auf der Overwegstraße, Ecke Robert-Koch-Straße gerufen. Zeugen gaben den Hinweis, dass eine männliche Person soeben aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss Gegenstände auf den Gehweg werfe. Vor Ort fanden die eingetroffenen Beamten u.a. einen Fernseher und einen Glastisch auf dem Gehweg liegend vor. In der Wohnung wurde ein 33-jähriger Mann angetroffen. Dieser trat den Beamten sofort äußerst aggressiv entgegen und stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol. Es wurde festgestellt, dass es sich bei der betroffenen Wohnung nicht um die Wohnung des Störers handelte. Ein Wohnungsinhaber war nicht greifbar. Der aggressive Randalierer musste gefesselt und zur Ausnüchterung in das Zentralgewahrsam der Polizeiwache Süd transportiert werden. Während des Transportes spuckte er mehrmals in Richtung der Beamten. Darüber hinaus sperrte er sich mit Gewalt gegen den Transport durch die Beamten. Bei Überprüfung stellte sich heraus, dass der Randalierer keinen festen Wohnsitz in Deutschland besitzt; daher folgte die Festnahme. Den Randalierer erwartet nun ein Strafverfahren, insbesondere Aufgrund von Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

