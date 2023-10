POL-GE: Zeugen gesucht: Unbekannte verletzen 57-Jährigen

Gelsenkirchen (ots) - Nach einem Raub in Buer am Dienstag, 3. Oktober 2023, sucht die Polizei Zeugen. Ein 56-Jähriger erstattete am Folgetag Anzeige und gab an, gegen 20 Uhr von drei Unbekannten in einem Park an der Hochstraße bedroht und ausgeraubt worden zu sein. Einer der Täter erzwang unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld, ehe die Täter samt Beute in Richtung Michaelshaus flüchteten. Der ...

