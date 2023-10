POL-GE: Kirche in der Feldmark beschädigt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots) - Eine 86-jährige Gelsenkirchenerin ist am Montag, 2. Oktober 2023, in ihrer Wohnung an der Straße Am Spritzenhaus in Buer von einem falschen Wasserwerker bestohlen worden. Die Seniorin gab an, dass um 14.55 Uhr ein Mann bei ihr klopfte und von einem Wasserrohrbruch im Keller berichtete. Um den Wasserfluss zu überprüfen, müsse der Unbekannte nun in ihre Wohnung, woraufhin er sich direkt in die ...

mehr