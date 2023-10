Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche: Polizei warnt vor falschen Wasserwerkern

Gelsenkirchen (ots)

Eine 86-jährige Gelsenkirchenerin ist am Montag, 2. Oktober 2023, in ihrer Wohnung an der Straße Am Spritzenhaus in Buer von einem falschen Wasserwerker bestohlen worden. Die Seniorin gab an, dass um 14.55 Uhr ein Mann bei ihr klopfte und von einem Wasserrohrbruch im Keller berichtete. Um den Wasserfluss zu überprüfen, müsse der Unbekannte nun in ihre Wohnung, woraufhin er sich direkt in die Wohnräume drängte. Nachdem der Mann die Wohnung wieder verlassen hatte, bemerkte die Gelsenkirchenerin, dass Geld in ihrem Portemonnaie fehlte.

Der falsche Handwerker ist etwa 1,88 Meter groß, schlank, hatte dunkle Haare und einen dunklen Vollbart. Zur Tatzeit trug er einen blauen Arbeitsanzug und sprach akzentfreies Deutsch. Zeugen, die Hinweise zu dem Gesuchten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter den Rufnummern 0209 365 7212 oder 0209 365 8240 zu melden.

Die Polizei warnt vor dieser Masche! Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung, egal unter welchem Vorwand! Sollten Sie sich unsicher sein, kontaktieren Sie Familie, Freunde oder alarmieren Sie die Polizei über den Notruf 110. Sprechen Sie auch mit älteren Angehörigen und sensibilisieren Sie sie für dieses Thema.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell