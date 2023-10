Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Drei Einbrüche in Harsefeld am Wochenende

Stade (ots)

Am vergangenen Samstagabend kam es zwischen 18:30 und 21 Uhr zu Einbrüchen in zwei Doppelhaushälften in Harsefeld.

In der Straße Redderbusch haben bisher unbekannte Einbrecher ein Doppelhaus aufgesucht. An beiden Doppelhaushälften wurden die Terrassentüren aufgebrochen. An einer Doppelhaushälfte wurde zuvor der Rollladen hochgedrückt. Im Inneren haben die Täter dann die Räume durchsucht und eine geringe Menge Bargeld gestohlen.

Von Samstagabend 22:45 Uhr bis Sonntagmorgen um 08 Uhr kam es in Hollenbeck zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus.

Im Ohrensener Weg haben bisher unbekannte Einbrecher einen landwirtschaftlichen Betrieb aufgesucht. An einem als Mehrfamilienhaus genutzten Objekt wurde ein auf Kipp stehendes Fenster einer Erdgeschosswohnung aufgebrochen. Nachdem der oder die Täter so in die Wohnung gelangt sind, wurden mehrere Räume durchsucht. Ob die Einbrecher etwas gestohlen haben, ist bisher nicht bekannt.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei Harsefeld unter der Telefonnummer 04164-888260 entgegen.

