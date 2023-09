Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbruch in Einfamilienhaus in Kakerbeck, Auto im Rüstjer Forst aufgebrochen

Stade (ots)

1.

Am gestrigen Donnerstag kam es in Kakerbeck zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

In der Alten Dorfstraße haben bisher unbekannte Einbrecher in der Zeit von 11 - 13:45 h ein Fenster auf der Terrasse des Hauses aufgebrochen. So in das Haus gelangt, wurden die Zimmer nach brauchbarem Diebesgut durchsucht. Dabei haben der oder die Täter eine geringe Menge Bargeld und Schmuck gestohlen.

Hinweise zu der Tat oder auffälligen Personen nimmt die Polizei Harsefeld unter der Telefonnummer 04164-888260 entgegen.

2.

Am gestrigen Donnerstag wurde im Rüstjer Forst ein Auto aufgebrochen.

Eine 27-jährige Horneburgerin hatte ihren Suzuki Swace in der Zeit von 08:20 - 14 Uhr auf einem Parkplatz im Rüstjer Forst an der K44 zwischen Helmste und Horneburg abgestellt. In dieser Zeit haben bisher unbekannte Täter die hintere linke Fensterscheibe eingeschlagen und eine Handtasche gestohlen. Die Handtasche war unter dem Fahrersitz versteckt.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Fredenbeck unter der Telefonnummer 04149-933510 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell