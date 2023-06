Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Räuberischer Diebstahl einer Musikbox: Festnahme auf frischer Tat

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Eine 15-Jährige hielt sich am gestrigen Dienstagabend, gegen 19:30 Uhr, gemeinsam mit einigen Bekannten im Umfeld eines Konzerts in der Kasseler Innenstadt auf. Plötzlich bemerkte sie, wie sich ein Dieb ihre Musikbox griff. Hierbei hielt der in Homberg wohnhafte 21-jährige Tatverdächtige eine Softairpistole in der Hand, die einer echten Schusswaffe zum Verwechseln ähnlich sieht. Die Bestohlene versuchte dem Dieb die Musikbox wieder abzunehmen, was ihr zunächst jedoch misslang. Während der Auseinandersetzung schoss der Tatverdächtige mehrmals in Richtung des Bodens. Es wurde niemand verletzt. Schließlich gelang es der Kasselerin dem Dieb ihre Musikbox an sich zu nehmen. Der Tatverdächtige wurde durch die anwesenden Personen vertrieben, jedoch zielte er im Gehen noch einmal mit seiner Softairwaffe in Richtung der Personengruppe. Kurze Zeit später stellte die 15-Jährige fest, dass auch ihre zuvor abgelegte Bauchtasche abhandengekommen war. Die unmittelbar nach Bekanntwerden zum Geschehen entsandten Polizisten des Reviers Mitte und der Einsatzeinheit 41, die im Rahmen des Konzerts eingesetzt waren, konnten den Tatverdächtigen nur wenige Augenblicke später noch vor Ort festnehmen. Die Softairwaffe hatte dieser zwar zuvor auf eine angrenzende Grünfläche geworfen, jedoch fanden die Beamten diese auf und beschlagnahmten sie als Beweismittel. Der Beschuldigte wurde zum Zwecke der polizeilichen Maßnahmen in das Polizeipräsidium in Kassel verbracht. Die weiteren Ermittlungen wegen versuchten räuberischen Diebstahls gegen den 21-Jährigen sowie zu dem Diebstahl der Bauchtasche dauern an und werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt.

