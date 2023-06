Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Tag der Verkehrssicherheit 2023: Infoveranstaltung zu "E-Scootern" am Samstag auf dem Königsplatz

Kassel (ots)

Am 17. Juni 2023 findet bundesweit wieder der jährliche "Tag der Verkehrssicherheit" statt. Das Team der Verkehrsprävention des Polizeipräsidiums Nordhessen nimmt sich gemeinsam mit Vertretern des Ordnungsamtes Kassel und der Firma TIER (E-Scooter-Vermietung) in diesem Jahr dem Thema "E-Scooter" an und veranstaltet am Samstag, von 10 bis 16 Uhr, eine Informationsveranstaltung auf dem Kasseler Königsplatz. E-Scooter sind ein umweltfreundliches Verkehrsmittel, um sich im urbanen Raum zu bewegen. Jedoch können beim Fahren mit den E-Scootern im Straßenverkehr auch Gefahrensituationen entstehen. Die Akteure vor Ort werden am Samstag gerne Fragen rund um das Thema "Sicherer Umgang mit E-Scootern im Straßenverkehr" beantworten und wertvolle Tipps geben. Neben Infoständen erwartet interessierte Bürgerinnen und Bürger dort auch ein E-Scooter-Parcour zum Mitmachen.

Der Termin auf einen Blick:

Thema: Sicherer Umgang mit E-Scootern im Straßenverkehr

Datum: Samstag, 17.06.2023

Uhrzeit: 10 bis 16 Uhr

Ort: Königsplatz, Kassel

