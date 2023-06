Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Angriff auf Rettungskräfte: Offenbar berauschter 18-Jähriger schlägt Helferin ins Gesicht

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren: Am Dienstagabend, gegen 21:30 Uhr, wurden Zeugen in der Frankfurter Straße auf eine offensichtlich unter Einfluss berauschender Mittel befindliche Person aufmerksam und machten sich Sorgen. Da sich der in Kassel wohnhafte 18-jährige Mann in einem augenscheinlich hilflosen Zustand befand, wählten sie daraufhin den Notruf. Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen und Hilfe leisten wollten, griff der Berauschte diese an und schlug eine Helferin mit der Faust ins Gesicht. Hierbei erlitt die Retterin eine leichte Verletzung an der Lippe und im Gesicht. Sie konnte ihren Dienst aber weiterhin fortsetzen. Eine zur Hilfe gerufene Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Süd-West konnte den Angreifer festnehmen. Dieser wurde zur Durchführung der weiteren erforderlichen polizeilichen Maßnahmen und anschließenden Ausnüchterung in das Polizeigewahrsam verbracht. Dort wurde ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen wegen des tätlichen Angriffs auf die Rettungskräfte gegen den 18-Jährigen dauern an.

