Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Täter gibt sich als Nichte aus - Mann wird um hohen Geldbetrag betrogen

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg

Am Sonntag wurde ein Mann durch die sogenannte "WhatsApp Masche" betrogen. Der unbekannte Täter gab sich als Nichte des Geschädigten aus. Die neue Mobilfunknummer begründete der Täter damit, dass das alte Handy kaputt sei. Wie immer bei dieser Betrugsmasche kam dann die Bitte, Geld auf das Konto einer anderen Person per Sofortüberweisung zu überweisen. Das tat der Mann dann auch. Nicht genug damit war der Täter dann so dreist, eine zweite Überweisung zu fordern. Diese Überweisung wollte der Geschädigte dann am Montag bei seiner Bank machen. Dort fiel der Betrug auf. Im Moment häuft sich diese Betrugsart im Hochsauerlandkreis. Die Polizei weist darauf hin, dass Sie beim Erhalt solcher Nachrichten skeptisch sein sollten. Rufen sie den Verwandten oder Bekannten, der in der Nachricht benannt wird, über die Ihnen bekannte, "alte" Telefonnummer an. Dann wird sich der Betrugsversuch schnell aufklären. Überweisen Sie nach Erhalt einer solchen WhatsApp kein Geld auf Ihnen unbekannte Konten. Wenden Sie sich im geringsten Zweifel an Ihre Polizei!

