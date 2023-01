Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Spezialkräfte im Einsatz

Sömmerda (ots)

Heute Morgen rief der 38-jährige Besitzer eines Wohnhauses in Sömmerda die Polizei. Über eine Überwachungskamera hatte er mehrere Personen beobachtet, die sich unberechtigt zu seinem Haus Zutritt verschafft haben sollten. Aufgrund eines zurückliegenden Einsatzes an derselben Wohnanschrift bestand der Verdacht, dass die Personen im Besitz einer Waffe sein könnten. Das Haus wurde von der Polizei umstellt und der Bereich weiträumig abgesperrt. Durch Spezialkräfte des Thüringer Landeskriminalamtes wurde das Gebäude am Vormittag betreten. Hier wurde lediglich eine berechtige Person angetroffen und zur weiteren Klärung auf eine Polizeidienststelle verbracht. Im Gebäude wurde eine erlaubnisfreie Waffe festgestellt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls dauern an. (JN)

