LPI-EF: Polizeieinsatz in Sömmerda

Erfurt (ots) - Am späten Samstagnachmittag kam es zu einer Körperverletzung auf dem Anger in Erfurt. Zuvor war ein 40-jähriger Erfurter mit zwei Männern in einer Straßenbahn in Streit geraten. Die Polizeibekannten im Alter von 29 und 40 Jahren hatten in der Tram Musik gehört. Diese erschien dem Geschädigten zu laut, woraufhin er die beiden Ansprach. Nachdem der Geschädigte an der Haltestelle Anger ausgestiegen war, griffen die beiden Männer ihn an und verprügelten ...

