Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Brake vom 10.04.2023

Delmenhorst (ots)

Brake: Brandentwicklung Gartenhaus

Durch aufmerksame Spaziergänger wurde am 09.04.2023, um 19:34 Uhr, eine Rauchentwicklung aus einem Garten in der Fünfhauser Straße gemeldet. Bei Eintreffen der FFW Hammelwarden mit mehreren Fahrzeugen stehen Mülltonnen im Garten in Vollbrand, Flammen greifen bereits auf eine Gartenhütte (2 x 2 Meter) über und können durch FFW zügig abgelöscht werden. Bislang ungeklärte Ursache, Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt.

Berne: VU mit Trunkenheit

Ein Taxifahrer meldete am 09.04.2023, um 22.48 Uhr, einen Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit und in Schlangenlinien auf der B212 in Rtg. Bookholzberg fahrend. Während der Meldung verunfallt der Pkw in Höhe des Kreisverkehrs in Berne mit deutlich über 100 km/h. Die Fahrerin, 27 Jahre aus Oldenburg, hatte mit über 3,5 Promille die Mittelinsel des Kreisverkehres übersehen und diese sowie einen wasserführenden Graben durchfahren. Auf einer angrenzenden Weide kam ihr Fahrzeug zum Stillstand. Die Fahrzeugführerin blieb glücklicherweise unverletzt. Es entsteht ein Schaden an der Mittelinsel und ein Totalschaden am Pkw, die Höhe wird auf 5000 Euro geschätzt. Die Frau erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell