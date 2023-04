Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 10.04.2023

Delmenhorst (ots)

Trunkenheit im Verkehr/Versicherungsverstoß

Am Ostersonntag, 09.04.2023, 16:12 Uhr, wurde in Butjadingen - Burhave, Strandallee, der 35-jährige Fahrer eines E-Scooters angehalten und kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit wurde eine alkoholbedingte Beeinflussung festgestellt. Ein vorläufiger Wert wurde mit 1,28 Promille ermittelt. Des Weiteren wurde festgestellt, dass für den E-Scooter der erforderliche Haftpflichtversicherungsschutz nicht vorhanden war. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und es wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Ostersonntag, 09.04.2023, um 15:03 Uhr, befuhr ein 62-jähriger Motorradfahrer in Butjadingen-Fedderwardersiel, die Straße Am Deich aus Fahrtrichtung Burhave kommend. Ein 67-jähriger Spaziergänger kam ihm am Fahrbahnrand der gegenüberliegenden Straßenseite entgegen. Er hatte einen an der Leine geführten Hund bei sich. Unmittelbar bevor der Motorradfahrer diesen Spaziergänger passieren wollte, riss sich der Hund los und rannte auf die Fahrbahn. Dort kollidierte er mit dem Motorrad. Der Motorradfahrer kommt zu Fall und wird hierdurch leicht verletzt. Er wird mit dem herbeigerufenen Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Hund und sein Herrchen werden ebenfalls leicht verletzt. Es wurde ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro verursacht.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Ostersonntag, 09.04.2023, um 16:25 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Motorradfahrer in Butjadingen - Tossens, die Nordseeallee und musste an einer Fahrbahnverengung verkehrsbedingt abbremsen. Ein 47-jähriger Motorradfahrer, der hinter diesem fuhr, bemerkte dieses Manöver zu spät und fuhr auf das Hinterrad des vorausfahrenden Motorrades auf. Der Auffahrende kommt zu Fall und verletzt sich leicht. Ein herbeigerufener Rettungswagen bringt ihn ins Krankenhaus. Über den entstanden Sachschaden können derzeit keine Angaben gemacht werden.

