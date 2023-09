Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt: Maschinen und Baumaterial gestohlen

Zeugen gesucht

Riedstadt (ots)

Kriminelle hatten es im Stadtteil Wolfskehlen auf Maschinen und Baumaterial im Wert von mehreren Tausend Euro abgesehen. Gegen 10.40 Uhr am Montag (11.9.) bemerkten Zeugen, dass sich die bislang noch unbekannten Täter Zutritt zu dem Anwesen in der Oppenheimer Straße verschafft hatten. mit der Beute suchten sie im Anschluss unerkannt das Weite. Das Kommissariat 21/22 der Kripo in Rüsselsheim hat in diesem Zusammenhang die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe bemerkt haben, sollen sich unter der Rufnummer 06142/696-0 melden.

