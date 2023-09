Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Trickdieb erbeutet Geld

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Ein noch unbekannter Mann hat am Montagmittag (12.9.) im "Schwarzer Weg" sein Unwesen getrieben und Geld aus einer Wohnung mitgehen lassen. Gegen 12 Uhr soll der Täter bei einer 80-jährigen Wohnungsinhaberin in einem Mehrfamilienhaus geklingelt und vorgeben haben, ein Mitarbeiter des Bauvereins zu sein. Mit dieser falschen Geschichte verschaffte sich der Unbekannte offenbar Zugang zu den Räumen der Dame und entwendete ihr Geld. Im Anschluss flog der Schwindel auf und die Polizei wurde alarmiert. Der Flüchtende wurde als etwa 40 bis 50 Jahre alt und circa 1,70 bis 1,80 Meter groß beschrieben. Er war von kräftiger Statur und trug zum Zeitpunkt der Tat ein blauweiß gestreiftes, langärmeliges Hemd mit rotem Emblem auf der Brust. Auf dem Kopf trug er eine Kappe in der Farbe Beige. Zudem hatte er einen Bart und trug eine Sonnenbrille. Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kripo ermittelt wegen des Verdachts des Trickdiebstahls und sucht Zeugen, die den Täter möglicherweise im Vorfeld oder danach beobachten konnten. Alle Hinweise werden an die Beamten unter der Rufnummer 06151/9690 erbeten.

