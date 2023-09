Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: 33-Jähriger nach Festnahme in Haft

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Ein 33-Jähriger wurde nach einem räuberischen Diebstahl in einem Discounter am Montagabend (11.9.) festgenommen und sitzt seitdem hinter Gittern. Kurz vor 19 Uhr verständigten Zeugen über Notruf die Polizei und meldeten einen flüchtigen Tatverdächtigen. Dieser wollte das Geschäft in der Straße "Am alten Fährhaus" verlassen, als die Diebstahlssicherung Alarm auslöste. Der Täter flüchtete, konnte aber durch einen Mitarbeiter festgehalten werden, wobei eine Vodkaflasche aus seinem Rucksack fiel. Der mutmaßliche Dieb schubste den Zeugen, versuchte ihn zu schlagen und ergriff anschließend mit dem Alkohol die Flucht. Eine sofort alarmierte Streife konnte den beschriebenen Flüchtigen im Rahmen der Fahndung am Mainufer feststellen und festnehmen. Beim Abgleich der Daten des 33 Jahre alten Mannes mit dem polizeilichen Fahndungsbestand stellte sich heraus, dass er wegen Schwarzfahrens durch die Staatsanwaltschaft Limburg per Haftbefehl gesucht wurde. Die geforderte Geldstrafe in Höhe von 950 Euro konnte er nicht aufbringen, weshalb ihn eine Polizeistreife im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt brachte. Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigte er die Einsatzkräfte mehrmals, was in eine weitere Strafanzeige gegen ihn mündete.

