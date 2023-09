Lorsch (ots) - Wenige Minuten reichten einem noch unbekannten Kriminellen am Montag (11.9.) aus, um sich gewaltsam Zugang zu einem in einem Waldweg in der Nibelungenstraße geparkten Auto Zugang zu verschaffen und sich die zurückgelassenen Wertgegenstände zu schnappen. Die Tatzeit wird nach ersten Erkenntnissen zwischen 17 Uhr und 17.40 Uhr eingrenzt. Der Täter schlug die Scheibe ein und gelangte so an seine Beute. Das ...

