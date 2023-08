POL-MA: Heidelberg: Rund 11.000 Euro Sachschaden nach Fahrstreifenwechsel

Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Ein 45-jähriger Lkw-Fahrer übersah am Montagabend, gegen 19:45 Uhr, beim rückwärtigem Rangieren in der Gartenstraße eine am Fahrbahnrand verankerte Straßenlaterne und kollidierte mit dieser. Hierbei wurde die Laterne leicht beschädigt. An dem Lkw entstand ebenfalls ein ...

