Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Mit 2,8 Promille im Auto unterwegs

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch gegen 09.05 Uhr konnte im Parkhaus in der Hauptstraße durch Zeugen beobachtet werden, wie ein 72-jähriger VW-Fahrer beim Ausparken einen Ford beschädigte. Die Zeugen sprachen den Fahrer auf den Unfall an und konnten im Gespräch deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Sie informierten daher die Polizei über den Sachverhalt. Noch während der Anfahrt der Polizisten, stieg der 72-Jährige in sein Fahrzeug, verließ das Parkhaus und stellte sein Fahrzeug vor dem Parkhaus ab. Bei der Unfallaufnahme nahmen auch die Polizisten den deutlichen Alkoholgeruch wahr und boten dem Fahrer einen freiwilligen Atemalkoholtest an, welcher jedoch in der Durchführung scheiterte. Der 72-Jährige musste die Polizisten auf die Dienststelle begleiten und führte hier, vor der Blutentnahme, erneut einen Atemalkoholtest durch. Dieser klappte und zeigte ein Ergebnis von 2,8 Promille an. Die vorläufige Teilnahme am Straßenverkehr wurde dem 72-Jährigen untersagt und seine Fahrerlaubnis wurde beschlagnahmt. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Die Ermittlungen werden vom Polizeirevier Neckargemünd geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell