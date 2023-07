Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Sprinter-Fahrer flüchtet nach Unfall mit Radfahrer- Zeugenaufruf

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 45-jähriger Radfahrer befuhr am Mittwoch gegen 08.45 Uhr die Straße "In den Ziegelwiesen" und fuhr in den dortigen Kreisverkehr ein. Aus der Straße "In den Weingärten" fuhr ein bislang unbekannter Fahrer mit einem Sprinter mit hoher Geschwindigkeit in den Kreisverkehr ein. Hierbei missachtete der Fahrer die Vorfahrt des bevorrechtigten Radfahrers. Dieser kam zu Fall und wurde durch diesen bewusstlos. Der 45-Jährige wurde durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Sprinterfahrer entfernte sich vom Unfallort Über die Schwere der Verletzungen und den entstandenen Sachschaden ist bislang nichts bekannt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallhergang und dem Sprinter sowie dessen Fahrer machen können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Wiesloch zu melden, unter: 06222-57090.

