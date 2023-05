POL-LIP: Detmold. Fahrradfahrer ohne Licht mit Drogen und Waffen erwischt.

Lippe (ots) - Am Sonntagvormittag (07.05.2023) brachen unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße "Auf der Rott" ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld in unterschiedlicher Währung sowie Schmuck. Der Einbruch ereignete sich laut Zeugenaussagen zwischen 9:15 Uhr und 12:20 Uhr. Die Täter hinterließen einen beträchtlichen Sachschaden. Zeugen, die in diesem Zeitraum ...

