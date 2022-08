Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Online-Betrüger erfolgreich

Bocholt (ots)

Eine Bocholterin fiel am Mittwoch, 03.08.22, auf Betrüger herein, die sich per SMS als deren Geldinstitut meldeten und ein Sicherheitsproblem vorgaukelten. Mittels eines Links wurde die Geschädigte auf eine Internetseite gelockt, die der Originalseite des Geldinstitutes sehr ähnelte. Leider gab die Geschädigte sensible Daten preis, so dass die Täter insgesamt eine vierstellige Summe abbuchen konnten.

Infos und Präventionstipps finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/phishing/ (fr)

